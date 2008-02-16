Павленко никому не отдаст Евро-2012

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО исключает, что Украина может потерять право проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Это наше право и в наших силах это право удержать. Здесь как раз мы и можем показать наши возможности самоорганизации как нации, как государства", - сказал министр.

"Я даже не хочу это комментировать. Я не хочу комментировать разного рода заявления Шотландии, Германии, Италии. Это наше, и мы его (право проведения Евро-2012 - УНИАН) никому не отдадим", - заключил Ю.ПАВЛЕНКО.