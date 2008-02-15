Роналду заплатит штраф 8 тысяч фунтов стерлингов за 4 SMS

Восемь тысяч фунтов стерлингов за четыре SMS-сообщения заплатит лидер "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду

Такой штраф футболисту за нарушение клубных правил использования мобильного телефона лично выписал наставник манкунианцев сэр Алекс Фергюсон.

Португальский полузащитник на тренировке отправил четыре SMS, стоимость каждой из которых оценили в две тысячи фунтов.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" известен тем, что сурово наказывает футболистов, которые полностью не сосредоточиваются на работе. Он запрещает даже с собой мобилки на тренировку. Также нельзя пользоваться сотовой связью в клубном автобусе.

Правда, такой штраф вряд ли огорчил Роналду. Португалец вот-вот должен подписать контракт, по которому каждую неделю будет получать 140 тысяч фунтов стерлингов.

ICTV