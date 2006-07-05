Завершился матч Португалия – Франция

В Мюнхене на стадионе «Альянс Арена" завершился второй полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Франции.

Первую атаку французская сборная провела уже на 2-й минуте. Дальний, со своей половины поля, пас на выход Флорану Малуда, но удар на дальнюю штангу был неточным. Португальцы ответили через две минуты: после хорошей комбинации в центре с 18 метров в угол бил Деку, Бартез отбил мяч, а добить Паулете не позволил Саньоль.

На 8-й минуте сильнейший удар Манише с 22 метров прошел над самой штангой французских ворот. На 9-й Тюрам в борьбе во вратарской не дал пробить Паулете.

Тьери Анри не успел к острому прострелу слева на 13-й минуте. Луиш Фигу ударил с ходу с 20 метров (Бартез легко взял) и после столкновения с Виейра покинул поле на носилках (вернулся почти сразу).

Наступили трудные 20 минут. Порыв начала встречи исчерпался, атакующие намерения обеих сборных стали ясны, полузащитники много работали на атаку. Острота сместилась на подходы к штрафной, португальцы проводили в основном быстрые атаки, французам удавалась осада ворот.

На 27-й Тьери прошел к воротам слева, но не отдал пас на центр, а пробил с острого угла – Рикарду взял мяч.

31-я минута – минута пенальти. Тьери заставил Карвалью совершить это нарушение сразу за линией штрафной. Он уходил от уже лежащего португальца, и тот не сдержался, чтобы не ударить по голени. Рикарду практически достал мяч от Зидана в правом нижнем углу, но 11-метровый был сильным и в самый угол. 1:0.

Португальцы бросились вперед. Манише, уже не раз забивший на чемпионате дальними ударами, снова пробил на 33-й минуте, Бартез не сразу взял мяч. Тюрам прервал голевой прострел справа на 34-й. На 36-й судья Хорхе Лерионда вызвал бурю возмущения у португальцев, не усмотрев пенальти в ворота Франции. Роналду не позволили пройти к воротам на 38-й, и он неточно пробил в борьбе.

Французы пытались организовывать контратаки, португальцы прерывали их действия очень жестко. Чуть позже Рибери, Зидан, Анри, Виейра приспособились держать мяч на половине соперников.

До перерыва счет не изменился.

Анри взял игру на себя на 48-й минуте, прошел в борьбе с защитником к воротам и ударил. Рикарду пропустил мяч под собой, но чуть задел, и мяч прокатился за линию рядом со штангой.

Рибери с 18 метров пробил под штангу, Рикарду перевел мяч.

Паулета на 53-й минуте развернулся в штрафной в борьбе с несколькими французами и ударил в сетку, болельщики Португалии вскочили, но мяч лежал на сетке снаружи.

На 55-й минуте Рибери, Зидан и Анри втроем на скорости вышли к воротам, но второй пас Зидана был неточным.

На 61-й Паулета пяткой выводил Мигела на удар в наигранной комбинации (с такого паса второй гол забивал Германии Алессандро дель Пьеро), но Мигел в этот момент уже лежал с травмой на траве. Он больше не смог продолжить игру (его заменил Паулу Феррейра), хотя нарушение не было зафиксировано. Через полминуты за полем с куском медицинского льда на затылке оказался Абигаль, принявший на голову прострел португальского игрока.

Атаки Португалии принимали все более отчаянный характер, но французам удавалось сохранять контроль над игрой. До Бартеза мяч доходил редко. Симао сменил Паулету на 68-й минуте, а Раймон Доменек тут же выпустил на поле Вильтора вместо Малуда. Через две минуты тренеры снова обменялись заменами: вместо Рибери вышел Гову (укрепляется средняя линия), вместо Коштинья – Поштига (укрепляется нападение).

Опасный прострел португальцы сделали на 75-й минуте. Опасно атаковали на 76-й: Бартез неудачно принял мяч со штрафного, но Фигу, успев на добивание, головой с 7 метров уложил мяч на ворота сверху.

Карвалью на 82-й минуте получил первую (при всей жесткости игры) желтую карточку в этом матче. На 87-й - Саа. Оба пропустят следующие матчи.

Видно было, что обе команды устали. Следующий гол мог стать результатом любой ошибки. На трибунах французские болельщики пели «Марсельезу».

В добавленное время Фернанду Мейра с ударной позиции не попал в ворота. Португальский вратарь пришел атаковать в чужую штрафную вместе со всеми. Отчаянное давление. Последний оффсайд.

1:0. В финале встретятся Франция и Италия.