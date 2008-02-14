Черновецкий назначил ответственного за финал Евро-2012

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анатолия ГОЛУБЧЕНКО ответственным за подготовку и проведение в г. Киеве финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации за подписью мэра города от 12 февраля с.г. обнародовано на официальном веб-портале столичной власти.

Согласно принятому решению, на период подготовки и проведения Евро-2012 А.ГОЛУБЧЕНКО непосредственно подчиняются в вопросах, связанных с чемпионатом, все заместители председателя столичной горгосадминистрации, начальники структурных подразделений КГГА.