Черновецкий назначил ответственного за финал Евро-2012

11:19, 14 февраля 2008
Спорт
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Распоряжение обнародовано на веб-портале

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анатолия ГОЛУБЧЕНКО ответственным за подготовку и проведение в г. Киеве финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации за подписью мэра города от 12 февраля с.г. обнародовано на официальном веб-портале столичной власти.

Согласно принятому решению, на период подготовки и проведения Евро-2012 А.ГОЛУБЧЕНКО непосредственно подчиняются в вопросах, связанных с чемпионатом, все заместители председателя столичной горгосадминистрации, начальники структурных подразделений КГГА.

 

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