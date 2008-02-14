Черновецкий назначил ответственного за финал Евро-2012
11:19, 14 февраля 2008Спорт
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Распоряжение обнародовано на веб-портале
|Анатолий ГОЛУБЧЕНКО
Соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации за подписью мэра города от 12 февраля с.г. обнародовано на официальном веб-портале столичной власти.
Согласно принятому решению, на период подготовки и проведения Евро-2012 А.ГОЛУБЧЕНКО непосредственно подчиняются в вопросах, связанных с чемпионатом, все заместители председателя столичной горгосадминистрации, начальники структурных подразделений КГГА.
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