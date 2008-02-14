Результаты матчей 1/16 финала Кубка УЕФА

Зенит выиграл, Спартак разгромлен

Возобновились матчи розырыша Кубка УЕФА. Вчера прошли десять матчей 1/16 финала. Вот их результаты: Зенит - Вильяреал 1-0 Галатасарай - Байер 0-0 АЕК - Хетафе 1-1 Бранн - Эвертон 0-2 Вердер - Брага 3-0 Олимпик - Спартак Москва 3-0 ПСВ - Хельсинборг 2-0 Андерлехт - Бордо 2-1 Рейнджерс - Панатинаикос 0-0 Спортинг - Базель 2-0 Сегодня же состоятся матчи в оставшихся шести парах: Абердин - Бавария Цюрих - Гамбург Русенборг - Фиорентина Славия - Тоттенхэм Болтон - Атлетико Бенфика - Нюрнберг Все 16 ответных матчей пройдут 21 февраля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter