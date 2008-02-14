Результаты матчей 1/16 финала Кубка УЕФА
08:01, 14 февраля 2008Спорт
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Зенит выиграл, Спартак разгромлен
Возобновились матчи розырыша Кубка УЕФА. Вчера прошли десять матчей 1/16 финала. Вот их результаты:
Зенит - Вильяреал 1-0
Галатасарай - Байер 0-0
АЕК - Хетафе 1-1
Бранн - Эвертон 0-2
Вердер - Брага 3-0
Олимпик - Спартак Москва 3-0
ПСВ - Хельсинборг 2-0
Андерлехт - Бордо 2-1
Рейнджерс - Панатинаикос 0-0
Спортинг - Базель 2-0
Сегодня же состоятся матчи в оставшихся шести парах:
Абердин - Бавария
Цюрих - Гамбург
Русенборг - Фиорентина
Славия - Тоттенхэм
Болтон - Атлетико
Бенфика - Нюрнберг
Все 16 ответных матчей пройдут 21 февраля.
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