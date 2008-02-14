Результаты матчей 1/16 финала Кубка УЕФА

08:01, 14 февраля 2008
Спорт
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Зенит выиграл, Спартак разгромлен

Возобновились матчи розырыша Кубка УЕФА. Вчера прошли десять матчей 1/16 финала. Вот их результаты:

Зенит - Вильяреал 1-0

Галатасарай - Байер 0-0 

АЕК - Хетафе 1-1

Бранн - Эвертон 0-2 

Вердер - Брага 3-0 

Олимпик - Спартак Москва 3-0

ПСВ - Хельсинборг 2-0 

Андерлехт - Бордо 2-1

Рейнджерс - Панатинаикос 0-0 

Спортинг - Базель 2-0 

Сегодня же состоятся матчи в оставшихся шести парах:

Абердин - Бавария

Цюрих - Гамбург

Русенборг - Фиорентина 

Славия - Тоттенхэм 

Болтон - Атлетико

Бенфика - Нюрнберг

Все 16 ответных матчей пройдут 21 февраля.

 

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