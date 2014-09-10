Интерпол нашел в России организаторов договорных матчей - СМИ

Об этом заявил руководитель совместной группы Интерпола и ФИФА Джон Эбботт на футбольной выставке Soccerex в английском Манчестере, сообщает Р-Спорт.

Согласно данным возглавляемой Эбботтом организации, ежегодно в течение последних трех лет от 60 до 80 стран сообщали о подозрениях в договорных матчах.

”Это глобальная проблема, и она не показывает никаких признаков ослабления. У нас есть доказательства существования преступных групп в России, Китае, США, Италии и на Балканах, которые делают огромные деньги (на договорных матчах), - заявил Эбботт. - Договорные матчи существуют во многих видах спорта, но возглавляют этот список футбол и идущий следом крикет”.

Читайте такжеРоссийский эксперт по договорным матчам обвинил сборную Украины в намеренной поражении Словакии

”Нам нужна более обширная законодательная база по всему миру, при этом я не думаю, что у нас должен быть один глобальный регулирующий орган, который будет бороться с этой проблемой. Но мы должны стать ближе, чтобы совместными усилиями прекратить происходящее”, - добавил Эбботт.