Офис хоккейного клуба "Донбасс" захвачен вооруженными людьми

Об этом сообщается на странице в Facebook донецкого клуба.

В частности, в сообщении указано: "Во второй половине дня вооруженные люди ворвались в здание, расположенное по адресу бульвар Пушкина, 7Б. В настоящий момент перестал функционировать официальный сайт клуба".

Подробности инцидента в клубе обещают обнародовать позднее.

Как сообщал УНИАН, в июне неизвестными был устроен пожар в клубной арене "Донбасса" - Дворце спорта "Дружба". Выгорела значительная часть помещений, арене был нанесен серьезный ущерб.

Кроме того, в Донецке подверглись неоднократным нападениям и объекты футбольного клуба "Шахтер". Были обстреляны и понесли значительные разрушения стадион "Донбасс-Арена" и спортивно-тренировочная база команды "Кирша". А офис ФК "Шахтер", расположенный в центре Донецка, был также захвачен вооруженными людьми.