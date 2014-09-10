Баскетболист Липовый перешел в "Будівельник"

В прошлом сезоне 22-летний Липовый успел поиграть в составе двух команд – "Донецка" и сербской "Црвены Звезды", сообщает пресс-служба "строителей".

За "Донецк" Александр отыграл в украинской Суперлиге 15 матчей, принося команде в среднем за игру 7,2 очка, 2,2 подбора, 2,2 передачи и 1,3 перехвата. После переезда в Белград Липовый провел 4 игры в Адриатической Лиге (1,5 очка + 0,5 перехвата за 11,5 минут в среднем за матч) и 18 матчей в чемпионате Сербии, где набирал 4,4 очка + 1,8 подбора + 1,2 передачи за 13 минут на площадке.

В составе национальной сборной Украины Александр Липовый был участником Евробаскета 2011 и 2013 г.г., а также Чемпионата мира-2014. На Мундиале в Испании игрок провел в составе нашей сборной все 5 матчей, и за 26 минут в среднем набирал 4,8 очка + 2,4 подбора.

Липовый является чемпионом Украины 2012 года в составе БК «Донецк».