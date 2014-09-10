Сборная Украины по пляжному футболу выиграла у Франции в отборе к Чемпионату мира

Судьба матча решилась в первом периоде, сообщает официальный сайт соревнований.

На протяжении двух из трех периодов украинцы имели полное преимущество над соперником и в каждой из 12-минуток забили по два гола. На 8-й минуте счет открыл точным ударом Олег Будзько. А уже спустя минуту Константин Андреев увеличил преимущество своей команды. На 16-й инуте Олег Зборовский довел счет до крупного, а на 18-й - Андрей Борсук забил четвертый гол подряд в ворота французов. Лишь третий период прошел в спокойной равной борьбе. где команды "взорвались" только на последней 36-й минуте. На точный удар француза Мишеля Пажи, украинцы ответили вторым голом Олега Будзько.

Как сообщал УНИАН, согласно регламенту соревнований, во втором групповом этапе принимают участие 16 команд. Они образуют четыре группы по четыре команды - победители групп получат право представлять Европу на Чемпионате мира, который пройдёт в 2015 году в Португалии. Помимо Франции, нашими соперниками в решающем этапе квалификации являются команды Турции и Испании.

Ранее сборная Украины участвовала в этом году в Евролиге (чемпионате Европы), где в Суперфинале заняла 6-е место.