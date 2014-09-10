Клубы футбольной Премьер-лиги утвердили заключение аудиторской проверки

Об этом сообщает пресс-служба ПЛ.

В частности, в сообщении указывается, "12 июня 2014 г. Общее собрание Участников ПЛ по результатам рассмотрения вопроса "О финансово-хозяйственной деятельности ПЛ в сезоне 2013/2014 гг. и финансовом плане ПЛ на сезон 2014/2015 гг." приняло решение поручить Дирекции предоставить отчет о финансово-хозяйственной деятельности и финансовый план для утверждения в режиме факсимильного опроса после получения от компании KPMG результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПЛ".

С 7 июля по 18 августа KPMG проводила аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ПЛ, заключение которой было направлено клубам. Организатором и плательщиком услуги аудита стала Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).