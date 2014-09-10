Теннисистка Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В матче второго раунда киевлянка за 2 часа 12 минут одолела вторую ракетку турнира Ирину-Камелию Бегу из Румынии - 3:6, 6:1, 7:6(3).

Украинка вела в решающей партии со счетом 5;3, но не сумела реализовать матч-пойнт на своей подаче, позволив сопернице сравнять счет. Судьба встречи решилась на тай-брейке, который Цуренко выиграла, реализовав первый же матчбол.

На счету украинки в этой игре 3 эйса и 5 двойных ошибок.

Следующая соперница Цуренко определится в матче между россиянкой Ксенией Первак и Еленой Остапенко из Латвии.

Другая представительница Украины на этом турнире Людмила Киченок не смогла выйти в четвертьфинал. В матче второго круга спортсменка из Днепропетровска проиграла Акгуль Аманмурадовой из Узбекистана со счетом 1:6, 2:6.

Как сообщал УНИАН, турнир в Ташкенте (Узбекистан) проходит с 6 по 14 сентября.