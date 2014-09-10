Спортсменам Крыма переживать из-за санкций не стоит - президент Олимпийского комитета России

Об этом он заявил агентству Р-Спорт.

"Я думаю, что переживать не стоит. Спорт вне политики. Я уверен, что спортсмены Крыма будут выступать и на российских, и на международных соревнованиях", - сказал Жуков, отвечая на вопрос о возможных санкциях со стороны международных спортивных федераций.

Кроме того, Жуков отметил, что ОКР предстоит проделать в Крыму большую работу, связанную с ремонтом и строительством новых спортивных объектов. Он побывал в Крыму в середине августа, где провел встречу с руководителями олимпийских советов и спортсменами Крыма и Севастополя.

"Мы обсуждали вопрос интеграции Крыма в российский спорт, работу олимпийского комитета Крыма, другие вопросы сотрудничества. Естественно, хотелось посмотреть, в каком состоянии находятся спортивные объекты. Здесь, конечно, предстоит большая работа: чтобы отремонтировать то, что есть, и построить новые спортивные объекты" - сказал Жуков.

Как сообщал УНИАН, три клуба аннексированного Крыма - СКЧФ, ТСК (Симферополь) и "Жемчужина" (Ялта) летом начали выступления в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза. После незаконного принятия команд в свой национальный чемпионат РФС ожидают санкции, вплоть до исключения из мировой и европейской федераций - ФИФА и УЕФА, а также лишения России права провести Чемпионат мира-2018.