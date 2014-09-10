Российский эксперт по договорным матчам обвинил сборную Украины в умышленном проигрыше Словакии

В России этот человек является достаточно авторитетным торговцем информацией о "договорняках", поэтому информация была серьезно воспринята российской публикой, сообщает Эспрессо TV.

По его словам украинцы проиграли эту игру за 100 тыс. евро, которые в нынешней трудной ситуации нужны ФФУ больше, чем участие национальной команде в Евро-2016.

Вместе с тем, еще до начала матча отбора на ЧЕ-2016 Азербайджан - Болгария Димитрович сообщил об имеющейся информации относительно точного счета этого поединка. Продавал он ее за $4 тыс. Его прогнозы сбылись - Азербайджан проиграл 1:2. Также он говорил о "договорняке" в матче Дания - Армения (2:1). Армяне, по его словам, также получили 100 тыс. евро.

Но в случае с матчем Украина - Словакия "Димитрович" сообщил о "договорняке" после матча. Получается, что заранее об этом он не знал, а вот потом узнал. И даже точную сумму, которую получила ФФУ, ему некоторые "источники" назвали.

Вице-президент ФФУ Анатолий Попов был шокирован этим известием: "Это дебилизм. На такие вещи даже не стоит реагировать. Полный идиотизм".

А вот главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отреагировал сдержанно: "Очень смешно. Это ложь".

Как сообщал УНИАН, в матче первого тура отборочного раунда Евро-2016 сборная Украины проиграла команде Словакии со счетом 0:1.