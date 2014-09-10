Молодежная сборная Украины узнала имена потенциальных соперников по плей-офф Евро

В решающих матчах за путевки на Евро сыграют 14 команд, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Во вторник к уже выигравшим свои группы Испании, Англии, Дании, Словакии, Хорватии, Германии, Португалии и Франции добавились Италия и Швеция. Четыре другие путевки достались лучшим сборным из числа обладателей вторых мест по итогам матчей с первыми, вторыми, третьими, четвертыми и пятыми командами соответствующих групп - Украине, Нидерландам Исландии и Сербии.

В числе команд, занявших вторые места, но не попавших в "стыки", оказались сборные России и Австрии, у которых была маленькая разница забитых и пропущенных мячей, а также Греция, Израиль, Черногория и Финляндия.

Теперь, согласно регламенту соревнований, 14 команд будут поделены на 7 пар путем жеребьевки. 7 победителей плей-офф летом следующего года примут участие в Евро-2015 в Чехии, куда команда страны-организатора попала автоматически (всего 8 команд).

Перед жеребьевкой отборочной стадии плей-офф команды будут распределены по двум корзинам. В одну попадут сеяные команды, в другую - несеяные. Двухматчевые противостояния (дома и на выезде) пройдут с 8 по 14 октября. Семь из десяти победителей групп будут на жеребьевке сеяными. Посев получат команды с наивысшими коэффициентами в рейтинге на основе результатов в розыгрышах чемпионов Европы 2009-11 и 2013-15 (квалификация и финальные турниры), а также группового этапа текущей квалификации - Испания, Италия, Англия, Франция, Германия, Португалия, Дания. Соответственно, с одной из этих команд сыграет сборная Украины.

Хозяева первых матчей будут определены жребием.

Жеребьевка стыковых матчей состоится в пятницу, 12 сентября, в швейцарском Ньоне в 15:00 по киевскому времени.