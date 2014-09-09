Сборная Украины по пляжному футболу выиграла первый групповой турнир квалификации ЧМ

Судьба матча решилась во втором периоде, сообщает официальный сайт турнира.

Украинцы активнее провели первую 12-минутку и под занавес тайма, на 10-й минуте, Андрей Борсук открыл счет. Во втором периоде на площадке шла равная борьба и на 20-й минуте немцы сравняли счет благодаря точному удару Оливера Ромрига с пенальти. Правда, уже в следующей атаке Олег Будзько вновь вывел украинцев вперед. А спустя 2 минуты Константин Андреев довел преимущество украинцев до двух мячей - 3:1.

Заключительная третья 12-минутка прошла в равной борьбе, где команды обменялись голами. На 26-й минуте Александр Корнийчук довел счет до крупного - 4:1, но спустя 6 минут судья назначил еще один пенальти в ворота нашей команды, который реализовал Кристиан Биерманн - 4:2.

Ранее команда Евгения Вареницы обыграла сборную Латвии со счетом 4:1, а также разгромила футболистов Норвегии - 7:1.

Таким образом, украинцы со 100-процентным показателем - три победы в трех матчах - заняли первое место в группе и вышли во второй групповой турнир отборочных соревнований.

Как сообщал УНИАН, согласно регламенту соревнований, в первом групповом этапе принимают участие 24 европейские команды, 16 из которых выходят во второй групповой этап. Там они образуют четыре группы по четыре команды - победители групп получат право представлять Европу на Чемпионате мира, который пройдёт в 2015 году в Португалии.

Игры второго решающего группового этапа пройдут 10-12 сентября.

Ранее сборная Украины участвовала в этом году в Евролиге (чемпионате Европы), где в Суперфинале заняла 6-е место.