Борец Андрейцев принёс сборной Украины первую медаль чемпионата мира

В турнире борцов вольного стиля в весовой категории до 97 кг. Андрейцев за 1 минуту и 7 секунд уложил на туше Элизбара Одикадзе из Грузии.

Медаль Андрейцева стала первой и единственной для команды Украины в вольной борьбе на турнире.

Золото в этой весовой категории выиграл россиянин Абдусалам Гадисов, который в решающей схватке нанес поражение трехкратному чемпиону Европы азербайджанцу Хетагу Газюмову.

В других весовых категориях украинец Рустам Дудаев в весе до 74 кг. проиграл решающую схватку именитому американцу Джордану Барроузу при счёте (2:6) на туше и занял итоговое 5-е место на чемпионате мира. Также 5-е место на счету Александра Хоцяновского (125 кг.).

По итогам соревнований в вольной борьбе победителем общекомандного зачета стала сборная России. На счету команды 5 золотых наград и 1 бронзовая медаль - 62 очка. У Ирана 45 очков, Турции - 41.

Далее турнир продолжат представители классической борьбы и женской борьбы. Чемпионат мира в Ташкенте продлится до 14 сентября.