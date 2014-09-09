Клуб из Севастополя может сняться с чемпионата России по футболу

Об этом ИТАР-ТАСС заявил президент СКЧФ Александр Красильников.

В частности, Красильников (бывший руководитель выступавшего в украинской Премьер-лиге ФК "Севастополь") отметил: ""В настоящее время клуб финансируется только за счет моих собственных и заемных средств. Никаких дополнительных денег извне к нам не поступало. У нас с прежних времен остался только топливный партнер. В условиях переходного периода вопрос с финансами стоит как никогда остро. Если в ближайшую неделю не будет решен вопрос со спонсорством, то мы будем вынуждены сняться с соревнований. У нас нет возможности содержать клуб в полном объеме. 10 дней назад мы отправили письма в Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз, где изложили сложившуюся ситуацию, но пока ответов не получили. Видимо, все ждут 18 сентября, когда в УЕФА пройдет встреча руководителей футбольных федераций России и Украины по крымскому вопросу".

Президент клуба заметил, что когда севастопольский клуб играл в первенстве Украины, то у него был серьезный спонсор. "Но когда мы этой весной вернулись домой, в Россию, то он отказался от продолжения сотрудничества. Мы очень благодарны Российскому футбольному союзу и его руководителю Николаю Толстых за то, что они включили нас, несмотря на угрозы санкций, в состав своей организации. Но если у нас не будет денег, чтобы содержать футбольный клуб, то мы будем вынуждены, повторюсь, сняться с соревнований. Очень жаль, что если это случится. Нас включили, преодолев такие препятствия, а мы теперь в силу сложившихся обстоятельств вынуждены думать о снятии с турнира".

Как сообщал УНИАН, три клуба аннексированного Крыма - СКЧФ, ТСК (Симферополь) и "Жемчужина" (Ялта) летом начали выступления в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза. После незаконного принятия команд в свой национальный чемпионат РФС ожидают санкции, вплоть до исключения из мировой и европейской федераций - ФИФА и УЕФА, а также лишения России права провести Чемпионат мира-2018.