Михаэль Шумахер выписан из клиники

16:53, 09 сентября 2014
Спорт
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Cемикратный чемпион мира в гонках "Формулы-1" немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, разбившийся полгода назад во время катания на лыжах на горном склоне, выписан из швейцарской клиники и будет проходить дальнейшее восстановление дома.

Миаэль Шумахер вернулся домой после 8-месячного перерыва / f-1.com

Об этом со ссылкой на его менеджера Сабину Кем сообщает ВВС.

Менеджер сообщила, что "впереди длинная и трудная дорога к нормальной жизни".

"Учитывая тяжелые повреждения, полученные полгода назад, можно констатировать, что достигнут большой прогресс в его лечении", - добавила Кем. 

Как сообщал УНИАН, экс-чемпион мира перенес травму головы, катаясь на лыжах во французских Альпах в декабре прошлого года. Полгода он провел в состоянии искусственной комы в госпитале французском Гренобле. 16 июня врачи вернули его к жизни, и спортсмен проходил курс реабилитации в Швейцарии.

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