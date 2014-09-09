Михаэль Шумахер выписан из клиники

Об этом со ссылкой на его менеджера Сабину Кем сообщает ВВС.

Менеджер сообщила, что "впереди длинная и трудная дорога к нормальной жизни".

"Учитывая тяжелые повреждения, полученные полгода назад, можно констатировать, что достигнут большой прогресс в его лечении", - добавила Кем.

Как сообщал УНИАН, экс-чемпион мира перенес травму головы, катаясь на лыжах во французских Альпах в декабре прошлого года. Полгода он провел в состоянии искусственной комы в госпитале французском Гренобле. 16 июня врачи вернули его к жизни, и спортсмен проходил курс реабилитации в Швейцарии.