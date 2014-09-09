Михаэль Шумахер выписан из клиники
16:53, 09 сентября 2014Спорт
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Cемикратный чемпион мира в гонках "Формулы-1" немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, разбившийся полгода назад во время катания на лыжах на горном склоне, выписан из швейцарской клиники и будет проходить дальнейшее восстановление дома.
Миаэль Шумахер вернулся домой после 8-месячного перерыва / f-1.com
Об этом со ссылкой на его менеджера Сабину Кем сообщает ВВС.
Менеджер сообщила, что "впереди длинная и трудная дорога к нормальной жизни".
"Учитывая тяжелые повреждения, полученные полгода назад, можно констатировать, что достигнут большой прогресс в его лечении", - добавила Кем.
Как сообщал УНИАН, экс-чемпион мира перенес травму головы, катаясь на лыжах во французских Альпах в декабре прошлого года. Полгода он провел в состоянии искусственной комы в госпитале французском Гренобле. 16 июня врачи вернули его к жизни, и спортсмен проходил курс реабилитации в Швейцарии.
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