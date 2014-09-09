Украинская теннисистка Цуренко вышла во второй круг турнира в Ташкенте
15:41, 09 сентября 2014Спорт
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В Ташкенте (Узбекистан) завершились матчи первого круга теннисного турнира Tashkent Open WTA Championships, где победу одержала украинка Леся Цуренко.
Леся Цуренко выиграла матч первого круга в Ташкенте / prosport.tsn.ua
В матче первого раунда киевлянка обыграла Александру Крунич из Сербии, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч длился около двух часов и завершился победой украинки в упорной борьбе в трех сетах - 6:2, 3:6, 6:2.
За выход в четвертьфинал украинка поспорит со второй ракеткой турнира румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу, посеянной организаторами под 2-м номером.
Любопытно, что румынка в первом круге одолела другую украинскую теннисистку - Катерину Козлову - 6:3, 6:1.
Турнир в Ташкенте проходит с 6 по 14 сентября.
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