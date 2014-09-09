Украинская теннисистка Цуренко вышла во второй круг турнира в Ташкенте

В матче первого раунда киевлянка обыграла Александру Крунич из Сербии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился около двух часов и завершился победой украинки в упорной борьбе в трех сетах - 6:2, 3:6, 6:2.

За выход в четвертьфинал украинка поспорит со второй ракеткой турнира румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу, посеянной организаторами под 2-м номером.

Любопытно, что румынка в первом круге одолела другую украинскую теннисистку - Катерину Козлову - 6:3, 6:1.

Турнир в Ташкенте проходит с 6 по 14 сентября.