Сборная Украины по дзюдо завоевала 4 медали на Кубке Европы

В турнире приняло участие более 200 дзюдоистов из 24 стран, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Украины.

Сборная Украины в столице Словакии была представлена лишь в мужской части турнира - 12 дзюдоистами. Чемпионом стал Виталий Ковтунов (весовая категория - 90 кг), которому удалось в финале вырвать победу у израильского дзюдоиста Арчи Вольфмана. «Серебро» завоевал Владислав Диброва (100 кг), а Юрий Пожар и Александр Романюк удостоились бронзовых наград.

В общекомандном зачете сборная Украины попала в десятку лучших, оказавшись на итоговом 6-м месте.