Сборная Украины по дзюдо завоевала 4 медали на Кубке Европы
15:25, 09 сентября 2014Спорт
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В Братиславе (Словакия) завершился Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин, где сборная Украины завоевала 4 медали.
Четверо украинцев удостоились наград в Братиславе / ukrainejudo.com
В турнире приняло участие более 200 дзюдоистов из 24 стран, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Украины.
Сборная Украины в столице Словакии была представлена лишь в мужской части турнира - 12 дзюдоистами. Чемпионом стал Виталий Ковтунов (весовая категория - 90 кг), которому удалось в финале вырвать победу у израильского дзюдоиста Арчи Вольфмана. «Серебро» завоевал Владислав Диброва (100 кг), а Юрий Пожар и Александр Романюк удостоились бронзовых наград.
В общекомандном зачете сборная Украины попала в десятку лучших, оказавшись на итоговом 6-м месте.
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