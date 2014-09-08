Сборная Украины проиграла Словакии в стартовом отборочном матче Евро-2016

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч первого тура отборочного раунда Евро-2016, в котором сборная Украины проиграла команде Словакии со счетом 0:1.

Судьба игры была решена в середине первого тайма.

Матч начался опасными атаками хозяев поля, которые, как минимум, дважды должны были забивать гол в ворота соперника. Но, словаки сумели сдержать стартовый порыв соперника, а в середине тайма перехватили инициативу и забили гол. На 17-й минуте отличился Роберт Мак.

В дальнейшем гости имели преимущество не реализовали еще несколько моментов, и лишь в концовке игры позволили украинцам перехватить инициативу. Но, навал нашей команды успеха не принес. Гол Андрея Пятова в добавленное арбитром время, по мнению судьи, был забит не по правилам. Этот эпизод стал самым спорным в концовке матча.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом матча.

В других матчах нашей группы команда Испании разгромила Македонию - 5:1, а игра Люксембург - Беларусь завершилась сенсационной ничьей - 1:1.

Таким образом, после первого тура украинцы занимают 5-е место в таблице группы из 6 команд, не имея очков, но опережая команду Македонии по разнице забитых и пропущенных мячей.