Евро-2016, квалификация, Украина - Словакия - 0:1: онлайн-трансляция

Это игра первого тура группового этапа соревнований.

Сборная Словакии появилась на международной арене после распада Чехословакии. Ее дебют состоялся 20 апреля 1994 года, когда команда обыграла национальную сборную Хорватии - 2:0. Словаки регулярно выступают в отборочных турнирах Евро и Чемпионата мира, но пробиться в финальную часть крупного соревнования сумели лишь однажды - на Чемпионате мира-2010 в ЮАР. Команда заняла первое место в своей отборочной группе, опередив сборные Словении, Чехии, Польши и Северной Ирландии. Более того, именно поражение словаков в домашнем матче предпоследнего тура от сборной Словении (0:2) лишило шансов на 2-е место сборную Чехии - самого принципиального соперника Словакии на международной арене. Даже ничья в этом матче оставляла чехам возможность продолжить борьбу за путевку в ЮАР, а поражение Словении делало чехов и вовсе фаворитами в противостоянии за выход в стыковые матчи.

В финальной стадии ЧМ-2006 словаки совершили сенсацию, обыграв в последнем туре группового этапа команду Италии со счетом 3:2 и выйдя в плей-офф (до этого были ничья с Новой Зеландией - 1:1 и поражение от Парагвая - 0:2). Впрочем, уже в 1/8 финала словаки завершили выступление на самом удачном для себя турнире в истории, проиграв команде Нидерландов со счетом 1:2.

В последующих отборочных циклах команда ничего существенного не добивалась. В отборе к Евро-2012 Словакия заняла лишь четвертое место в группе и оказалась одной из самых нерезультативных команд, забив 7 мячей. В квалификации к ЧМ-2014 словаки заняли 3-е место, значительно отстав в итоговой таблице от сборных Боснии и Герцеговины и Греции - 13 очков против 25 у тандема лидеров.

На данный момент сборная Словакии находится на 45-м месте в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Сборная Украины сейчас находится в рейтинге на 22-м месте.

Фаворитом игры на котировках букмекерских контор является сборная Украины. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,77 к 1, в то время как на ничью - 3,65 к 1, а на победу Словакии - 5,5 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

сб. Украины: 12. Пятов, 17. Федецкий, 5. Кучер, 20. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 21. Эдмар, 2. Ковальчук К., 8. Зозуля, 9. Гусев О., 7. Ярмоленко.

Запасные: 1. Бойко, 23. Безотосный, 3. Ордец, 10. Шахов, 14. Макаренко Е., 15. Хомченовский, 16. Морозюк, 18. Безус, 19. Громов, 22. Ребенок, 4. Будковский, 11. Гладкий.

сб. Словакии: 1. Козачик, 5. Дьомбер, 15. Губочан, 2. Пекарик, 4. Дюрица, 19. Куцка, 20. Мак, 22. Печовски, 7. Вайсс-мл., 17. Хамшик, 11. Немец.

Запасные: 12. Новота, 23. Дубравка, 8. Геде, 10. Стох, 9. Шестак, 3. Михалик, 6. Брезнаник, 13. Кисс, 14. Пьячек, 16. Силвестр, 18. Чикош, 21. Дюриш.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!!

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАТЧ СБОРНОЙ В 2014-м!!!

10 месяцев прошло со дня парижского кошмара - 0:3 от Франции - в решающем матче отбора к ЧМ в Бразилии. Все эти 10 месяцев страна не думала о футболе. У нее были совершенно другие мысли и заботы. Лишь яркий и вдохновенный футбол в исполнении участников бразильского Мундиаля позволял немного отвлечься от тяжелых мыслей. И вот настал день... День, когда мы можем хотя бы на два часа все забыть и вспомнить о такой "мелочи", как национальная сборная по футболу. В той прошлой жизни команда Фоменко на протяжении всего 2013-го года радовала нас ярким динамичным красивым футболом. Сегодня все возвращается.

Поехали!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. На первой же минуте опасный штрафной. Ракицкий попадает в "стенку".

2. Теперь аут Шевчук бросает в непосредственной близости от ворот словаков. Ударное начало...

3. Ковальчук нарушил правила в центре поля. Словаки успешно сбивают темп.

4. Сумбурная игра в центре поля. У словаков не получается атаковать. Все время какие-то рикошеты.

5. Соперник отодвинул игру в центр поля.

7. Вайсс пытался обострить атаку сборной Словакии, но наши защитники на высоте. Нервное начало получается. Не удалось захватить преимущество сразу.

9. Гамшик пытался обострить ситуацию в углу штрафной площади украинцев, внвь защитники отбились.

10. Ярмоленко отрабатывает везде. В защите не меньше, чем в атаке. Красавец...

11. Гусев и Шевчук пытались создать опасный момент, но упустили мяч за лицевую линию. От ворот.

13. Ракицкий навешил в штрафную от боковой линии - слишком неточно. От ворот.

15. Словаки успешно тянут время уже в начале игры. Вроде владеют мячом, но создать ровным счетом ничего не могут.

16. Стеаненко прошел по флангу, но потерял мяч в борьбе с защитником.

17. Гол... 0:1

18. Комбинация Печовски - Гамшек - Мак приводит к успеху. Грубейшая позиционная ошибка Ракицкого. Вот так...

19. ЯРМОЛЕНКО!!!! Отлчиный момент, но чуть не попал в ближний угол. Удар был хороший. Сразу же попытались ответить.

20. Штрафной наши заработали опасный. На Степаненко сфолили словаки.

21. И вновь Ракицкий попал в стенку... Может рука была у защитника.

22. И тут же ответка словаков. Вайсс загубил момент не сумев справиться с собственной скоростью.

23. Штрафной били уже словаки. Очень опасный. Срезка Ковальчука и Дюрица едва не забил второй гол. Что же это такое...

24. Шевчук пробил по воротам в не самой выгодной ситуации. Не попал. Партнеры всем видом показывают Вячеславу что он, мягко говоря, поспешил.

26. ЯРМОЛЕНКО!!! Еще один опасный момент. И вновь удар рядом со штангой. Теперь он закручивал в дальний угол.

27. Ковальчук подал в штрафную. Дюрица эффектно выбил мяч в падении головой.

28. Предупреждение. Первую в матче карточку получает Тарас Степаненко. Грубая игра.

29. Гамшик отдал шикарный пас на Мака. Тот бил в дальнюю девятку. Дубля не случилось... Пока.

30. Гусев пытался отдать потенциально очень опасный пас на Зозулю. Защитники словаков оказались расторопнее.

31. Супермомент у словаков. Вайсс едва не вышел один на один с вратарем. Теперь Федецкий ошибся. Едва не поулчили второй гол.

33. И еще один опаснейший удар. Пекарик бил, Пятов едва отбил мяч.

34. Словаки продолжают атаковать. Потенциально опаснейший штрафной, но мяч улетает за лицевую. Какой-то кошмар...

35. Предупреждение. Куцка получил за фол на Эдмаре. Опасный штрафной для сборной Украины.

36. Ракицкий вновь пробил в стенку.

37. Предупреждение И тут же сбил соперника выбегавшего из стенки наш Ярослав.

38. Предупреждение Словак Дюрица наговорил с судьей на карточку.

40. Успокоилась игра. В центре поля команды действуют в основном.

41. Шевчук попытался обострить ситуацию на фланге, но Пекарик выбил мяч на угловой.

42. Отбились словаки после углового ценой травмы Дюрицы.

43. Задумчивый Михаил Иванович сидит на скамейке запасных. Очень задумчивый...

44. СТЕПАНЕНКО!!! Супермомент после паса Эдмара, но Тарас головой пробил прямо в руки вратаря словаков.

45. Теперь Шевчук подавал опасно с фланга. Вновь вратарь на высоте.

45+1. Судья добавил 2 минуты.

45+2. ЗОЗУЛЯ!!!! МОМЕНТИЩЕ!!! Один напротив пустых ворот. Пробил в сторону, прямо в руки вратарю.

ПЕРЕРЫВ... 0:1.

Что же, концовка тайма явно вселяет оптимизм. Команда разбегалась и создала, по крайней мере, три опаснейших момента у ворот соперника. До этого опасность появлялась только в результате индивидуальных дейтсвий Ярмолекно. Да и то... По большому счету это были полумоменты для нашей команды. Было достаточно тоскливо и мрачно. Теперь ждем второго тайма, а перед этим, продуктивной установки от Фоменко в перерыве. Сомневаться в способностях Михаила Ивановича за прошлый год мы разучились уже многократно. Пришло время тренеру еще раз показать свое умение выводить игроков на пик в решающий момент. Все впереди!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Комбинация Эдмар - Гусев едва не закончилась голевым ударом. Гусев не сумел эффектно замкнуть прострел ударом пяткой. Вновь наши ударно начинают.

48. Словаки пока не идут в атаку. Контролируют мяч в центре поля.

49. Печовски сыграл рукой. опаснейший штрафной для украинцев.

50. Эдмар пробил после навеса Гусева - штанга. Добивание Эдмара также оказалось неудачным. Мяч попал во вратаря.

52. Ярмоленко попытался пробить по воротам. Неудачно, мяч сорвался с ноги и полелетел далеко в сторону от ворот.

53. Еще одна грубая ошибка Ракицкого в защите. Пятов выбил мяч в аут.

54. Федецкий грубо нарушил правила в центре поля. Травма у Немеца.

56. Штрафной в исполнении Мака оказался неудачным. Мяч у Пятова.

57. Затяжная атака украинцев - завершил Степаненко не точным ударом. Мяч прошел рядом со штангой.

58. У Гамшика супермомент. К счастью, Кучер успел заблокировать удар.

59. Кучер нарушил правила в центре поля. Вновь словаки перерхватывают инициативу.

61. Шевчук начинал потенциально опасную атаку, но Мак выбил мяч. Отработал в обороне форвард словаков.

63. Замена у Словакии: Кисс выходит вместо Немеца

64. Ярмоленко навешивал в штрафную - Куска выбил мяч ударом головой.

65. ЭДМАААААРРРРРРР!!!!! В пустые ворота бил! Не попал...

66. Замена у Украины. Вместо Ковальчука вышел Безус.

67. Замена у Словакии. Вайсса меняет Стох.

68. МАК.. Еще один супермомент у словака. Пробил с левой ноги рядом со штангой.

69. Губочан в борьбе попал Ярмоленко по лицу. Судья не увидел в этом эпизоде нарушения. За что, его "оклеветали" болельщики.

70. Стох едва не навел шороху в нашей штрафной. Пятов с защитниками сумели разобраться в ситуации.

71. Предупреждение. Безус получает за грубую игру.

72. Губочан "намудрил" у своих ворот. Угловой для сборной Украины.

73. У Эдмара не получился удар после подачи углового. Мяч полетел в сторону боковой линии.

74. Еще одна атака украинцев - Безус бьет мимо ворот.

75. Грубо фолит Губочан на Ярмоленко. Тот поднялся, продолжит игру. Сейчас не до сантиментов.

76. Затяжная атака украинцев с двумя ударами - Ярмоленко и Степаненко - словаки отбились.

77. Предупреждение. Федецкий сыграл рукой в центре поля.

78. Безус фолит на сопернике в центре поля. Роману нужно быть поосторожнее. У него уже есть желтая карточка.

79. Гусев навешивал в штрафную - защитники вновь выбыли мяч.

80. Замена у Украины. Громов вышел вместо Гусева.

82. Предупреждение. Эдмар грубо сыграл против Дюрицы в подкате.

84. Степаненко отдал мяч в никуда - за лицевую линию. Взаимодействие игроков на очень низком уровне. Сказывается отсутствие лидеров - Тимощука, Коноплянки и т.д.

85. Федецкий сбил Губочану. Видимо, ему не нравится, что словак постоянно обыгрывает украинца в очных дуэлях.

86. Предупреждение. Кисс держал за футболку Безуса.

88. Опасный штрафной подавали украинцы. Дюрица выбил мяч на угловой.

89. После розыгрыша углового Зозуля не смог как следует пробить.

90. Навал пошел. Ярмоленко не смог обыграть троих словаков одновременно...

90+1. Судья добавил 4 минуты.

90+2. Замена у Словакии. Дюриш выходит вместо Мака. Мак сделал свое дело...

90+3. Степаненко прострелил в штрафную. И вновь словаки отбились.

90+3. ПЯТОВ!!! Забил гол, но судья не защитал. Атака на вратаря?... Судья, мягко говоря, не прав. Наверное...

90+4. Товарищ Крейг Томпсон явно не прав...

МАТЧ ОКОНЧЕН

Мы проиграли игру. Но не проиграли битву. Все еще впереди!

Спасибо за внимание!

До новых встреч!