Молодежная сборная Украины разгромила Лихтенштейн в матче отбора к Евро-2015

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

Хозяева поля активно начали матч и на 23-й минуте Владислав Кулач открыл счет. После заброса в штрафную соперников на Андрея Тотовицкого, тот обострил игру пасом Кулачу, который метров с семи эффектно пробил под перекладину. Этим голом хозяева ограничились в первом тайме.

После перерыва украинцы вновь играли активно в начале тайма. И уже на 57-й минуте Кулач оформил дубль. Удачным получился навес Сергея Болбата с левого фланга на Кулача, который головой пробил точно в угол. А спустя пять минут счет стал крупным. На 62-й минуте гол в свои ворота забил Симон Цан. Гол вышел весьма комичным. После прострела Цан пытался выбить мяч, но срезал удар пробил и по своим воротам. Голкипер отбил мяч, но тот вновь попал в Цана и залетел в ворота - 3:0.

Таким образом, сборная Украины набрала 19 очков, сравнялась по количеству баллов с победителем группового турнира командой Хорватии, уступив балканцам по дополнительным показателям - в очных встречах были зафиксированы победа хорватов и ничья. Тем не менее, команда вошла в число 14 лучших сборных отбора (10 победителей групп и 4 лучшие вторые команды) и сыграет в плей-офф где команды будут поделены на 7 пар и разыграют путевки на чемпионат Европы.

Финальная стадия молодежного чемпионата Европы в 2015 году пройдет в Чехии. В турнире сыграют 7 победителей отборочного турнира и чешская команда, на правах хозяев получившая путевку в финал автоматически.