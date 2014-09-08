Сборная Украины по пляжному футболу разгромила норвежцев в отборе Чемпионата мира

Судьба игры была решена уже в первые 10 минут, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы имели подавляющее преимущество с самого начала игры и уже на 1-й минуте Виктор Пантелейчук открыл счет. На 3-й минуте успех партнера по команде закрепил Олег Будзько, а на 9-й Дмитрий Медведь довел счет до крупного.

Во второй 12-минутке шла спокойная ровная игра, в которой украинцы "взорвались" лишь в концовке. На 21-й минуте Дмитрий Медведь сделал дубль, а на 23-й Виталий Сидоренко забил пятый гол в ворота скандинавов. Наконец, в заключительном третьем периоде на 26-й минуте Олег Зборовский забил шестой гол сборной Украины, а минутой позже Игорь Борсук довел преимущество до 7:0. Последний гол в этом матче на 33-й минуте забил Йорн Якобсен - 7:1.

Таким образом, украинцы выиграли второй матч на этом турнире. Ранее команда Евгения Вареницы обыграла сборную Латвии со счетом 4:1.

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины разыграет 1-2 места в группе Е с командой Германии, у которой также на счету две победы.

Как сообщал УНИАН, согласно регламенту соревнований, в первом групповом этапе принимают участие 24 европейские команды, 16 из которых выходят во второй групповой этап. Там они образуют четыре группы по четыре команды - победители групп получат право представлять Европу на Чемпионате мира, который пройдёт в 2015 году в Португалии.

Ранее сборная Украины участвовала в этом году в Евролиге (чемпионате Европы), где в Суперфинале заняла 6-е место.