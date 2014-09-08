Четыре страны совместно проведут отобранный у Украины Евробаскет-2015

Такое решение приняло сегодня Правление Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA-Europe), которое голосовало за четырех хозяев в течение экстренной встречи в Мадриде (Испания), сообщается в официальном релизе FIBA-Europe.

Групповой турнир соревнований будет проведен в четырех городах - Загребе (Хорватия), Монпелье (Франция), Берлине (Германия) и Риге (Латвия). Заключительная фаза плей-офф будет сыграна в многофункциональной арене города Лилль (Франция), которая способна вместить 27 тысяч зрителей на финале Евробаскета.

"Это важный момент в истории Европейского баскетбола, так как мы голосовали не только за хозяев турнира следующего года, но и за новый принцип проведения турнира - с четырьмя хозяевами", - отметил по итогам голосования президент FIBA-Europe Тюргай Демирель.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Украина была признана победителем в конкурсе на право проведения Евробаскета-2015. Весной 2014-го года FIBA-Europe усомнилось в возможности проведения страной столь масштабного спортивного мероприятия на высоком уровне из-за политической ситуации в стране и военных действий в Донецкой и Луганской областях. 13 июня 2014 года FIBA-Europe приняла решение отобрать у Украины право проведения Евробаскета-2015, одновременно предоставив возможность провести Евробаскет-2017.