УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча отбора Евро-2016 Украина - Словакия
Сегодня в Киеве состоится матч отборочного Евро-2016, в котором сборная Украины примет национальную команду Словакии.
Это будет игра первого тура группового этапа соревнований.
Сборная Словакии появилась на международной арене после распада Чехословакии. Ее дебют состоялся 20 апреля 1994 года, когда команда обыграла национальную сборную Хорватии - 2:0. Словаки регулярно выступают в отборочных турнирах Евро и Чемпионата мира, но пробиться в финальную часть крупного соревнования сумели лишь однажды - на Чемпионате мира-2010 в ЮАР. Команда заняла первое место в своей отборочной группе, опередив сборные Словении, Чехии, Польши и Северной Ирландии. Более того, именно поражение словаков в домашнем матче предпоследнего тура от сборной Словении (0:2) лишило шансов на 2-е место сборную Чехии - самого принципиального соперника Словакии на международной арене. Даже ничья в этом матче оставляла чехам возможность продолжить борьбу за путёвку в ЮАР, а поражение Словении делало чехов и вовсе фаворитами в противостоянии за выход в стыковые матчи.
В финальной стадии ЧМ-2006 словаки совершили сенсацию, обыграв в последнем туре группового этапа команду Италии со счетом 3:2 и выйдя в плей-офф (до этого были ничья с Новой Зеландией - 1:1 и поражение от Парагвая - 0:2). Впрочем, уже в 1/8 финала словаки завершили выступление на самом удачном для себя турнире в истории, проиграв команде Нидерландов со счетом 1:2.
В последующий отборочных циклах команда ничего существенного не добивалась. В отборе к Евро-2012 Словакия заняла лишь четвёртое место в группе и оказалась одной из самых нерезультативных команд, забив 7 мячей. В квалификации к ЧМ-2014 словаки заняли 3-е место, значительно отстав в итоговой таблице от сборных Боснии и Герцеговины и Греции - 13 очков против 25 у тандема лидеров.
На данный момент сборная Словакии находится на 45-м месте в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).
Сборная Украины сейчас находится в рейтинге на 22-м месте.
Фаворитом игры на котировках букмекерских контор является сборная Украины. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,77 к 1, в то время как на ничью - 3,65 к 1, а на победу Словакии - 5,5 к 1.
Матч Украина - Словакия начнется на НСК "Олимпийский" в 21.45 по киевскому времени.
УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.