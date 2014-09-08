Обнародован состав сборной Украины по греко-римской борьбе на чемпионат мира

Украину на турнире будут представлять 8 спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

На данный момент украинская сборная завершает свой финальный сбор на олимпийской базе Конча-Заспа и уже завтра часть команды отправляется в Ташкент, где проходит ЧМ.

Состав сборной Украины виглядит таким образом - Евгений Мягкий (59 кг), Денис Демьянков (66 кг), Армен Варданян (71 кг), Дмитрий Пышков (75 кг), Александр Шишман (85 кг), Жан Беленюк (85 кг), Димитрий Тимченко (98 кг), Александр Чернецкий (130 кг).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 8 по 14 сентября. Борьбу за медали мирового первенства начали представители и представительницы вольного стиля.

12 сентября в борьбу вступят спортсмены греко-римского стиля.