При подготовке железных дорог к Евро-2012 не помешает опыт Австрии

«Укрзалізниця» при подготовке железных дорог к Чемпионату Европы по футболу 2012 года примет во внимание опыт австрийского Минтранса, которым с руководителями ведомства поделились представители Федерального Министерства транспорта, инноваций и технологий Республики Австрия на сегодняшней встрече в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзалізниці», на встрече, в частности, обсуждался вопрос организации перевозки большого количества людей во время Евро-2012.

Украинские железнодорожники интересовались опытом европейских коллег, поскольку Австрия и Швейцария будут принимать у себя Чемпионат Европы по футболу 2008 года.

В частности, в ходе встречи стало известно, что железнодорожники Австрии для перевозки болельщиков основное внимание уделят увеличению количества подвижного состава, для чего специально закупаются пассажирские вагоны в лизинг.

Как отмечают в "Укрзалізниці", перед оточественными железнодорожниками стоят более сложные задачи, поскольку кроме увеличения количества подвижного пассажирского состава также необходимо изменить инфраструктуру для внедрения скоростного движения между основными городами Украины, где будут проходить этапы Евро-2012. Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату в городах, где будут проходить матчи, «Укрзалізниця» будет строить вокзальные комплексы с разделением пассажиропотоков пригородного и дальнего соединения.