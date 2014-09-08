Обнародован состав сборной Украины на чемпионат мира по горному бегу

На этом соревновании спортсмены разыграют четыре комплекта наград - у мужчин (взрослые и юниоры) и женщин (взрослые и юниоры), сообщает пресс-служба Национального олимипйского комитета Украины.

Состав сборной Украины выглядит таким образом: взрослые - Алексей Погорелій, Сергей Расчупкин, Владимир Семенюк, Александр Ченикало, Алексей Кононенко, Татьяна Головченко; юниоры - Константин Пышняк, Михаил Бучацкий, Богдан Добранский, Виталия Ивах, Яна Нагорная.

Юбилейный 30-й чемпионат мира по горному бегу состоится 14 сентября в Тоскане (Италия).