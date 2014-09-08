У вратаря сборной Украины по футболу накануне старта отбора Евро-2016 родилась дочь

Жена Юлия подарила голкиперу команды третью дочку 7-го сентября в 23:00, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Как и во время двух предыдущих родов, Андрей присутствовал при рождении ребенка, сразу после этого вернувшись в расположение сборной.

- Жена и дочка чувствуют себя хорошо, - поделился новостями наш голкипер, - вес новорожденной - 3190 граммов, рост 51 сантиметр. Мы с женой ожидали рождения Майи 5 сентября, получилось чуть позже. И главное, Юля не хотела, чтобы третья дочь родилась в один день со второй - 11 сентября. Как видите, это желание удалось реализовать.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября сборная Украины проведет стартовый матч отборочного турнира Евро-2016. Игра Украина - Словакия состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 21.45.