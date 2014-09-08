Украинский экипаж Родиона Луки выиграл Открытый чемпионат России по парусному спорту

Экипаж в составе Родион Лука, Андрей Клочко, Александр Божко и Игорь Северьянов набрал во время гонки лишь 8 штрафных очков, сообщает spbdnevnik.ru.

Финишировавший вторым российский экипаж Евгения Неугодникова набрал 18 штрафных баллов, а экипаж испанца Уго Рочи - 21.

После церемонии награждения украинец отметил: "В целом, результатами мы довольны, и видим теперь, что к чемпионату мира готовы. Хотя, я уверен, там условия будут совсем другие. Победа в соревнованиях далась нам нелегко, в упорной борьбе. Но как только соперники допускали ошибки, мы отрывались и уходили вперед. На чемпионате выступают очень сильные спортсмены, мне кажется, что многие из них пока не до конца приспособились к акватории, но, несомненно, еще проявят себя! Поэтому на чемпионате мира к общему волнению прибавится еще и психологическое давление. Конечно, мы будем стараться, но главное – мы будем получать удовольствие от самой яхты и ее движения".

Открытый чемпионат России по парусному спорту носил в этом году статус PreWorlds – официальных соревнований, предшествующих началу чемпионата мира 2014, который стартует в городе на Неве уже в воскресенье.

Очевидно, что и на чемпионате мира Лука будет одним из фаворитов в борьбе за чемпионское звание.

Родион Лука является серебряным призером Олимпийских игр-2004 в Афинах, чемпионом мира и Европы.