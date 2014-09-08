Юлия Елистратова выиграла этап Кубка Европы по триатлону

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Представительница Житомира финишировала первой с результатом 02 часа 09 минут 18 секунд, оставив позади двух спортсменок из России - Елену Данилову и Анастасию Абросімову, которые заняли второе и третье места соответственно.

На этом этапе соревновались еще три украинки. Александра Степаненко заняла 5-е место, Инна Рыжик - 9-е и Вера Сосновая - 20-е.

У мужчин соревнования выиграл Дмитрий Полянский из России. Украинец Иван Иванов занял 8-е место, а Сергей Кохан не смог финишировать, сойдя с дистанции во время соревнований.

В сезоне-2014 запланировано проведение еще двух этапов Кубка Европы - в Мадриде (Испания) и в Лутраки (Греция).