Придется играть и за тех ребят, кто не сможет нам помочь - Фоменко

Об этом он заявил на традиционной передматчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба ФФУ.

В частности, Фоменко заявил: "Возможно, придется уделить больше времени индивидуальным беседам с дебютантами. Но, в целом, придется играть и за этих ребят, кто не сможет нам помочь".

На вопрос, кто будет капитаном команды, учитывая, что Анатолий Тимощук получил травму в контрольном матче со сборной Молдовы, тренер ответил: "Доживем до завтра - увидим. Кто-то из ветеранов".

Говоря о сборной Словакии тренер украинцев отметил: "В первую очередь, словаки сильны командной игрой. Команда работает достаточное время под руководством одного тренера. Поэтому игроки исповедуют одни и те же принципы построения игры. Есть достаточно сильные индивидуально игроки. Для наших ребят я эти фамилии уже озвучил".

Относительно задачи перед сборной Украины на отборочный цикл в целом, Фоменко заявил: "Задача стоит - попасть в финальную часть Евро-2016. У нас достаточно сильная группа. Отдельно стоит сборная Испании, которая является фаворитом группового турнира. Все другие наши соперники также ставят задачу выйти на чемпионат Европы. А у нас и в принципе других задач не было".

Также на несколько вопросов ответил и полузащитник национальной сборной команды Украины Олег Гусев, который, в частности, отметил: "В сборной всегда тяжело. Результата ждет вся страна. Так было и тогда, и сейчас. Но мы уже работаем вместе длительное время, понимаем друг друга лучше, чем это было раньше. Задачи уже озвучены - выход на чемпионат Европы. Много ребят травмированы, это несколько удручает. Но мы будем биться на футбольном поле. Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы завтра покажем хорошую игру".

Относительно партнерв-дебютантов национальной команды Гусев отметил: "Все нервничают, когда впервые попадают в ряды сборной Украины. Если смотреть на тренировки, не видно, чтобы кто-нибудь из игроков чувствовал дискомфорт. Все выглядят достойно, не зря их вызвали в сборную".

Как сообщал УНИАН, 8 сентября сборная Украины проведет стартовый матч отборочного турнира Евро-2016. Игра Украина - Словакия состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 21.45.