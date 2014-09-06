В состав Комиссии атлетов НОК избраны десять спортсменов

В новый состав Комиссии атлетов на 2014-2018 годы выбраны 10 спортсменов, сообщает пресс-служба НОК.

В частности, в состав совещательного органа НОК избраны Олимпийские чемпионы и призеры - боксер Александр Усик и фехтовальщица Ольга Харлан, гимнасты Анна Бессонова и Валерий Гончаров, борец вольного стиля Ирина Мерлени, стрелок Елена Костевич, тяжелоатлет Алексей Торохтий, легкоатлетка Ольга Саладуха, биатлонист Андрей Дериземля и горнолыжник Дмитрий Мыцак.

На Ассамблею атлетов Украины, которая проводится раз в четыре года, каждая национальная олимпийская федерация делегировала по 2 олимпийца-атлета, которые принимали участие в двух последних летних или зимних Олимпийских играх, а также принимают активное участие в развитии и пропаганде олимпийского движения и своего вида спорта.

В частности, на форуме присутствовали Олимпийские чемпионы и призеры: Сергей Бубка, Александр Крикун, Нина Уманец, Ирина Мерлени, Наталья Добрынская, Анна Бессонова, Виктор Рубан, Юлия Калина, Андрей Сердинов, Алексей Торохтий, Валерий Гончаров, Виктория Терещук, Юрий Чебан, Лариса Заспа, Вячеслав Олейник, Вадим Гутцайт, Ольга Коробка, Анна Сорокина, Елена Говорова и много других.

«Атлет - главный субъект спорта. Роль спортсмена в обществе - очень большая. Голос атлетов обязательно должен быть учтен и услышан при принятии всех стратегических спортивных решений», - подчеркнул в своем обращении к участникам форума президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

По словам главного олимпийца страны, НОК делает все возможное, чтобы как можно больше полномочий делегировать атлетам, использовать их богатый личный опыт, знания, идеи и видения.

Сергей Бубка поблагодарил за эффективную и планомерную работу Комиссию атлетов НОК Украины во главе с призером Олимпийских игр Александром Крикуном: «Очень приятно, что наши атлеты занимают активную жизненную и социальную позиции, являясь ярким примером для молодежи. Участие в олимпийских проектах и акциях, поддержка коллег-спортсменов, представление деятельности Комиссии атлетов на международных форумах и, в частности, избрание Натальи Добрынской вице-президентом Комиссии атлетов ЕОК, Инги Сурковой - членом Комиссии атлетов ЕОК, а Виктории Коваль - председателем Комиссии атлетов Международной федерации стрельбы из лука свидетельствует о высоком доверии и авторитете украинских спортсменов в мире», - подчеркнул президент НОК.

Сергей Бубка отметил наградами НОК самых активных спортсменов Украины, которые своим примером и деятельностью как на спортивных аренах, так и в повседневной жизни способствуют развитию спорта и олимпийского движения, представляют позицию и защищают интересы спортсменов из разных видов спорта.