Сербские фанаты вывесили флаг «ДНР» на открытии стадиона «Спартака» в Москве

Флаг появился в руках фанатов в начале игры, после чего был привязан к одной из конструкций стадиона, сообщает РИА Новости.

Это уже далеко не первая акция болельщиков из Сербии, славящихся своей поддержкой политики президента РФ Владимира Путина.

Матч-открытие завершился вничью - 1:1.

Стадион стал первой домашней ареной за всю историю «Спартака». Ранее самая титулованная команда России кочевала с места на место, а большинство матчей провела на центральном стадионе Москвы – «Лужники».

На стадионе «Спартака» планируется провести также матчи Чемпионата мира-2018 по футболу. Впрочем, у России могут отобрать право на проведение турнира в рамках санкций, применяемых к стране в результате военных действий на востоке Украины.