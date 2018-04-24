Сборная Украины: путь на Евро с предсказуемым результатом

Предыдущий Евро-2012, прошедший в Украине и Польше, стал последним турниром, в финальной стадии которого участвовали 16 команд. Начиная с чемпионата Европы 2016 года, меняется практически все – от формата и регламента проведения квалификации до финального турнира. Причем, вместе с расширением числа участников Евро, существенно облегчается и задача попадания на главный форум Старого Света. А уж для сборной Украины, которая сейчас является весьма грозной силой в Европе, и подавно.

«Неделя футбола» и две путевки от каждой группы

В середине декабря 2013 года, на заседании Исполнительного комитета УЕФА в испанском Бильбао, был утвержден регламент чемпионата Европы 2014-2016 г.г. Там же были оговорены и сроки проведения как финального турнира, так и его отборочных стадий.

Как и ранее, единственной командой, освобожденной от квалификационных соревнований, стала сборная страны-хозяйки турнира – Франции (на Евро-2012 автоматически попали команды Украины и Польши). Ни действующие чемпионы мира сборная Германии, ни победители предыдущего Евро испанцы такой привилегией обладать не будут. Они будут, наравне со всеми остальными национальными командами, бороться за путевки на турнир, который состоится с 10 июня по 10 июля. Всего, за право попасть на Евро, в отборочном цикле поспорят 53 команды. В ходе жеребьевки, которая состоялась в Ницце, их поделили на группы из пяти-шести участников.

Изменилось не только количество участников финального этапа, но и схема квалификационных матчей. Это сделано для того, чтобы болельщики получили возможность увидеть больше игр в прямом эфире. Новая концепция УЕФА под названием «Неделя футбола» предусматривает проведение матчей с четверга по вторник, со временем начала преимущественно в 18:00 и 20:45 по выходным и в 20:45 по будням (время - среднеевропейское). Спаренные матчи будут играться по следующей схеме - четверг/воскресенье, пятница/понедельник, либо суббота/вторник. Правда, первого тура это не касается. Команды с 7 по 9 сентября проведут по одному матчу (каждый день будут вступать в борьбу команды трех групп). Уже в спаренных 2-3-м турах отбора 9-11 октября, команды проведут игры 2-го тура, а 12-14 октября – 3-го тура. Например, сборная Украины свои матчи проведет 9 и 12 октября – в четверг и воскресенье.

Таким образом, в день будет проводиться 8-9 матчей (в группе I пять команд и будет проводиться по два матча в каждом туре), а не все 25-26 матчей практически одновременно, как это было ранее. К тому же, если в будни матчи будут проходить, в основном в 21.45 по киевскому времени, то в выходные добрая половина матчей будет начинаться в 19.00.

«Тот факт, что мы распределили матчи европейской квалификации по нескольким дням, а не поставили все сборные играть в один день, обеспечивает куда большую визуальную доступность турнира. Болельщики смогут увидеть намного больше футбола в течение одного игрового тура», - поясняет нововведение генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.

Впрочем, кардинальных изменений дат удалось избежать. Все же УЕФА следует учитывать календарь клубных соревнований. Как внутренних чемпионатов и Кубков, так и международных. Поэтому, как и раньше, групповой турнир стартует в начале сентября и завершится в середине октября. А стыковые матчи плей-офф, которые остаются в регламенте, пройдут в середине ноября.

На сей раз эти самые стыковые матчи вряд ли кого-то серьезно заинтересуют, помимо болельщиков самих стран-участниц. Ведь, согласно регламенту, в финальный турнир напрямую выходят девять победителей групп, девять команд, занявших вторые места, и лучший из обладателей третьих мест. И только восемь остальных сборных, которые займут третьи места в своих группах, разыграют еще четыре пропуска в стыковых матчах. Матчи уровня Украина – Франция, при таком регламенте, находятся где-то в области фантастики.

Наконец, жеребьевка финального этапа состоится в Париже 12 декабря 2015 года. При таком раскладе, для украинских любителей футбола эта церемония жеребьевки наверняка будет представлять повышенный интерес. Не попасть на Евро, для подопечных Михаила Фоменко, сейчас представляется намного труднее, чем попасть туда.

Украина – возрастные проблемы и взаимодействие игроков

Сборная Украины всего один раз за свою историю пробивалась на большой турнир через отбор – Чемпионат мира-2006. Плюс, как уже говорилось выше, в активе команды также есть домашний Евро-2012. Во всех остальных случаях, команда либо выбывала уже после группового этапа квалификации, либо – в плей-офф. На последней стадии отбора команда проваливалась 5 раз, включая прошлогодний «стык» с командой Франции за право попасть на ЧМ в Бразилию. И вот – новое испытание…

Несмотря на то, что в команду, накануне игр с Молдовой (товарищеской) и Словакией (первый официальный матч Евро-2016), главный тренер Михаил Фоменко пригласил 5 новичков, костяк команды остался прежним. Тренер проявил явный консерватизм, делая ставку на тех же игроков, что и в прошлом отборе. Вместе с тем, целой группе игроков уже за 30, а некоторым - далеко за 30. К таким относятся Анатолий Тимощук, Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Эдмар Галовский, Руслан Ротань, Олег Гусев. В общем, опыта этой команде не занимать. Это, безусловно, плюс. Но…

Когда количество возрастных игроков зашкаливает, это же может стать и большим минусом. И то, что тренер крайне неохотно вводит в команду новичков, настораживает специалистов. Между прочим, новичков, занимающих лидирующие позиции в клубах и уже на деле доказавших, что их приглашение в национальную команду может быть оправдано.

Так, в товарищеском матче с Молдовой, теоретически, могли принять участие 4 футболиста (пятый - Филипп Будковский - уехал в расположение молодежной сборной, которой предстоял куда более важный матч отбора Евро-2015 с Швейцарией). Тем не менее, единственной плановой заменой Фоменко стал выход на поле во втором тайме Громова, который заменил Ярмоленко. Что же касается Ковальчука, то ему посчастливилось сыграть только благодаря стечению обстоятельств – травме Тимощука и вынужденной замене. А Ребенок и Шахов так и просидели весь матч в глубоком запасе. И это при том, что игра была товарищеская, по сути, ничего не значащая. И по ее ходу тренерский штаб сборной Украины сделал в два раза больше замен, чем может это сделать в игре официальной – шесть. Между тем, Громов стал одним из героев матча, начав атаку, в результате которой и был забит победный гол. Но, это, похоже, мало убедило тренера, заявившего после игры, что он будет продолжать внимательно следить за выступлениями новичков в своих клубах. Соответственно, на выход на поле в игре со словаками им рассчитывать не стоит, в принципе.

Вторая проблема, которая преследует команду на протяжении года – организация сборов и товарищеских матчей. После фиаско в ответной игре плей-офф ЧМ-2014 с Францией, в прошлом ноябре команда провела всего лишь три матча. При этом весенний матч против США мог и вовсе быть отменен из-за событий на востоке Украины, но, в результате, его перенесли на нейтральное поле Кипра. Не могли в Федерации футбола Украины найти спарринг-партнера для национальной команды и в мае. В итоге, договорились с Нигером, ничем не примечательной африканской командой. Но на безрыбье...

Наконец, в конце августа, абсолютно неожиданно, отказалась от проведения товарищеского матча в Киеве сборная Парагвая, предложившая перенести матч на нейтральное поле в Европу. Впрочем, здесь уже ФФУ проявила принципиальность, оперативно найдя замену сопернику в лице сборной Молдовы. Плюс, пригрозив парагвайцам еще и штрафными санкциями. В итоге, было принято решение о том, что матч с южноамериканской сборной, возможно, состоится поздней осенью на нейтральном поле, в Европе.

Все это не могло не отразиться на команде. Прежде всего, на ее игровых качествах. Если с тонусом и «морально-волевыми», как мы уже успели неоднократно заметить, в команде Михаила Фоменко все в полном порядке, то вот с чисто техническими моментами могут быть определенные проблемы. На примере противостояния со сборной Молдовы их заметить было трудно, если не невозможно, а вот уже в первой официальной игре – со словаками – будет куда тяжелее.

Едва ли не основной проблемой команды, на сегодня, являются травмы ведущих игроков – Ротань, Денис Гармаш, Евгений Коноплянка, и, прибавившийся к ним после игры с Молдовой, Тимощук, у которого диагностировали повреждения длинной приводящей мышцы левого бедра. По словам врача сборной Сергея Дереповского, полное восстановление Тимощука должно наступить через 4-5 недель. Не успел набрать форму после травмы и Евгений Хачериди. От кадровых потерь больше всего пострадал центр полузащиты, где остались Тарас Степаненко и Эдмар. Им на подмогу пришел Кирилл Ковальчук из «Черноморца», который в матче против молдаван дебютировал в составе команды.

Наконец, в сборной сейчас всего один легионер – выступающий в российском «Зените» (Санкт-Петербург) Тимощук. Наши футболисты продолжают вариться в собственном соку и неохотно смотрят в сторону зарубежных чемпионатов. Причина проста: там у них не будет мощного защитного панциря в виде лимита на легионеров, да и зарплаты будут адекватными – соответствующими их реальному игровому уровню. В итоге, все сборники играют в чемпионате Украины, уровень которого в этом году на порядок опустился из-за… массового ухода квалифицированных легионеров.

Соперники и перспективы

Несмотря на наличие проблем, на грядущий отборочный цикл украинский болельщик, в любом случае, может смотреть с оптимизмом. Попасть в число финалистов Евро стало значительно проще, чем было прежде, да и соперники нам явно по зубам. Все, включая экс-чемпиона мира и пока еще действующего чемпиона Европы - Испанию, у которой на данном этапе вполне можно отбирать очки. Что и показали соперники испанцев на Мундиале в Бразилии. Кроме них, оппонентами сборной Украины, в этом цикле, стали команды Словакии, Македонии, Беларуси и Люксембурга.

На ЧМ-2014 эра Испании закончилась. «Красная фурия» выиграли три больших турнира подряд, но не сумела показать ничего путного в Бразилии. После поражений от Голландии и Чили, заключительный матч группового турнира против Австралии превратился для испанцев в пустую формальность. Стало понятно, что сборная Испании в чемпионском составе последних лет себя изжила. Хави и Вилья больше не сыграют за эту сборную, откровенно засиделись в команде Касильяс, Хаби Алонсо, Иньеста, Торрес. Эти люди выиграли слишком много, чтобы найти для себя новую мотивацию в сборной. Уже после Мундиаля, многие обвиняли тренера испанцев Висенте дель Боске в том, что он опоздал с обновлением команды. Но в этой ситуации обвинять тренера легче всего. Как можно отказаться от игрока, который находится на пике спортивной карьеры и уже принес всемирную славу своей сборной?.. Точно также можно рассуждать, что сборная Германии провалится уже на следующем крупном турнире. Можно уже сейчас требовать от тренера Бундестим Йоахима Лева вычеркнуть из состава сборной Швайнштайгера, Лама и еще кого-то по той причине, что через два года их будут называть ветеранами...

После чемпионата мира, главная интрига заключалась в том, останется ли дель Боске в сборной. Авторитет этого специалиста колоссальный, и местная федерация, без особых колебаний, доверила именно ему строить новую сборную Испании. Сейчас тренеру нужно искать новых лидеров. Выбор у него - огромный. За последние годы юношеская и молодежная сборная Испании выиграли множество турниров, в национальном чемпионате – Примере - выступают множество местных талантов... Так что дель Боске придется выбирать из нескольких десятков кандидатов. И уже сейчас есть группа готовых к игре на таком уровне футболистов, которые давно стучались в сборную, но дорога туда была закрыта из-за заслуженных ветеранов.

В контрольном матче с Францией, прошедшем 4 августа, пост номер один занял Давид Де Хеа из английского суперлуба МЮ. Это - будущее сборной Испании и более перспективный вариант, чем возрастные Касильяс, Вальдес, Рейна и Диего Лопес. Пора уже занимать лидерские позиции Мате из того же МЮ, Иско из «Реала», Алькантаре из «Баварии». На позиции центрфорварда Диего Коста из «Челси» уже сейчас смотрится на голову сильнее своих коллег по амплуа – Торреса, Сольдадо и Негредо.

В любом случае, Испания – фаворит группы. Но перестроечные процессы однозначно скажутся на качестве ее игры и, возможно, на результатах. Те, кто сыграет против Испании этой осенью, имеют достаточно высокие шансы отобрать у испанцев очки.

А вот кто будет основным соперником украинцев в борьбе за второе место, так это команда Словакии. Крепкая европейская сборная, которая, при новой системе отбора, однозначно будет претендовать на путевку во Францию. Пока что в активе словаков один большой турнир – ЧМ-2010. С тех пор глобальных изменений в сборной не случилось. Лидеры остались прежними – центральный защитник «Ливерпуля» Шкртел и хавбек «Наполи» Хамшик. А вот тренер сменился. На чемпионат мира в ЮАР команду вывел Владимир Вайсс, а сейчас ее тренирует Ян Козак.

В остальном, это команда без звезд, чье отсутствие словаки компенсируют большой работоспособностью. В этом команда очень похожа на сборную Украины. Основные силы сосредоточены в обороне, где компанию Шкртелу составляют выступающие в России Ян Дюрица и Томаш Губочан. Защита – их самая надежная линия, а вот атаке не хватает выдумки. Здесь усилий одного Марека Хамшика явно недостаточно.

В этой связи можно отметить, что уже матч первого тура отборочных соревнований в Киеве станет едва ли не ключевым для турнира, в целом. Можно не сомневаться, что на столичном НСК «Олимпийский» словаки сыграют от обороны, до предела насытив заднюю линию. Это не лучший вариант для украинцев, которые всегда испытывают проблемы с преодолением массированной обороны. А вероятность получить «ответку» в контратаке - очень велика. В качестве примера можно вспомнить игру двухлетней давности против сборной Черногории, в которой случилось нечто подобное.

В любом случае, для обоих конкурентов задача «не проиграть» будет куда более важной, чем задача «победить».

Сменился тренер и у сборной Македонии. В ноябре 2013 года, после неудачного отбора ЧМ-2014, команду возглавил Бошко Джуровски. Впрочем, к его предшественнику предъявить много претензий тоже нельзя. Там соперниками подопечных Зорана Стратева были достаточно солидные Бельгия, Хорватия, Сербия, Уэльс и Шотландия - шансов изначально было немного. В итоге, команда заняла последнее место в группе, набрав лишь 7 очков.

Многолетним лидером и единственным игроком команды с громким именем является форвард итальянского «Наполи» Горан Пандев, который с 2001-го года провел в национальной сборной 71 игру и забил 26 голов.

О македонцах также можно сказать, что это типичная балканская команда – в меру техничная, неприятная, в которой игроки любят симулировать. Она вряд ли способна выйти из этой группы, а вот попортить нервы кому-то в отдельно взятой игре и даже отобрать очки - вполне способна. Поэтому расслабляться в играх против Македонии не будет позволено никому, тем более, сборной Украины.

Кому также не повезло в прошлом отборе со жребием, так это команде Беларуси. Ее соперниками были Испания и Франция, что делало шансы на попадание в число участников ЧМ-2014 практически нулевыми. В 2011-м году команду возглавил Георгий Кондратьев, который известен тем, что вывел молодежную сборную Белоруссии в полуфинал Евро-2011 в Дании. Кондратьев заменил на посту наставника команды немца Бернда Штанге. Вместе с тем, специалисты отмечают, что при немце команда играла более интересно. Тогда на пике карьеры были Александр Глеб и Виталий Кутузов – самые яркие белорусские футболисты последнего десятилетия.

У белорусов есть много неплохих игроков, но не более того. При хорошей организации они могут «выстрелить». В этом сезоне в групповой турнир ЛЕ, помимо борисовского БАТЭ, вышло и минское «Динамо», что делает выбор главного тренера сборной более широким. Впрочем, претендовать на 2-3-е места команде будет крайне тяжело. Возможности не настолько велики.

Ну и явный аутсайдер группы – сборная Люксембурга. «Вечный» аутсайдер всех отборочных турниров – команда Великого Герцогства – очень удачно, как для себя, провела отборочный турнир к Чемпионату мира-2014, набрав 6 очков. Команда дважды сыграла вничью со сборной Азербайджана – 0:0 и 1:1, на выезде сыграла вничью с командой Северной Ирландии – 1:1, а дома и вовсе обыграла этого соперника – 3:2. Тем не менее, для команд уровня Испании, Украины и Словакии это, в принципе, не соперник - обыкновенный поставщик очков. А, с учетом потенциала команд Беларуси и Македонии, можно сказать, что шансов набрать хотя бы 1-2 очка в этом цикле, у сборной Великого Герцогства нет и вовсе.

...Уже первый матч квалификации Евро-2016 станет крайне важным для сборной Украины. Разумеется, если она не хочет остаться вне праздника жизни в июне 2016-го. У команды есть хорошие победные традиции, солидный подбор игроков, отличный психолог-тренер, сумевший выправить ситуацию в кризисные времена зимы 2012/13. Осталось реализовать свой потенциал. Время пошло.

Кирилл Стадниченко