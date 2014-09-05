Комитет по этике ФИФА завершил расследование по выборам стран-хозяев ЧМ 2018 и 2022 годов
16:16, 05 сентября 2014Спорт
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Комитет по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) завершил расследование относительно выбора стран-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 и 2022 года.
В ФИФА проверят обоснованность решений о предоставлении России и Катара права провести ЧМ / rfs.ru
В Арбитражную палату федерации направлен 350-страничный отчет, сообщается в релизе ФИФА.
В течение годичного расследования были опрошены более 75 свидетелей. Были собраны аудиозаписи опросов, всего в рамках расследования накопилось порядка 200 тысяч страниц материала. Теперь арбитражная палата должна рассмотреть доклад и на основании его вынести решение.
Как сообщал УНИАН, в выборах стран-организаторов ЧМ 2018 и 2022 годов, которые прошли 2 декабря 2010 года, победу одержали, соответственно, Россия и Катар. Позже некоторые эксперты обвинили чиновников ФИФА в коррупции и непрозрачной системе выборов.
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