Комитет по этике ФИФА завершил расследование по выборам стран-хозяев ЧМ 2018 и 2022 годов

В Арбитражную палату федерации направлен 350-страничный отчет, сообщается в релизе ФИФА.

В течение годичного расследования были опрошены более 75 свидетелей. Были собраны аудиозаписи опросов, всего в рамках расследования накопилось порядка 200 тысяч страниц материала. Теперь арбитражная палата должна рассмотреть доклад и на основании его вынести решение.

Как сообщал УНИАН, в выборах стран-организаторов ЧМ 2018 и 2022 годов, которые прошли 2 декабря 2010 года, победу одержали, соответственно, Россия и Катар. Позже некоторые эксперты обвинили чиновников ФИФА в коррупции и непрозрачной системе выборов.