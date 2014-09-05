Пятеро украинцев выступят за сборную Европы на Континентальном кубке ИААФ

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В состав сборной Европы попали Богдан Бондаренко (прыжки в высоту), Ольга Саладуха (тройной прыжок), Сергей Смелик (200 метров), Ольга Земляк (400 метров, 4х400 метров) и Анна Титимец (400 метров с барьерами).

Состав сборной Европы определялся по итогам чемпионата Европы, который состоялся с 12-17 августа в Цюрихе (Швейцария). По правилам соревнований в каждой дисциплине команду-участницу представляет по два атлета. На дистанциях 1500 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями и 5000 м команда может быть представлена тремя участниками, однако в зачет будет идти только по два результаты.

Соревнования Континентального кубка ИААФ состоятся 13-14 сентября в Марракеше (Марокко).