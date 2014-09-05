Сборная Украины по пляжному футболу сыграет в отборе к Чемпионату мира-2015

Тренировку провели новый главный тренер национальной команды Евгений Вареница и его помощник Виталий Шишов, сообщает официальный сайт Киевской ассоциации пляжного футбола.

В тренировке принимали участие 12 игроков, которые будут защищать честь нашей страны на европейском отборе к ЧМ-2015. Вратари - Виталий Сидоренко («Артур Мьюзик» Киев) и Владимир Гладченко («Гриффин» Киев), полевые игроки – Олег Зборовский, Константин Андреев и Андрей Черевко (все «Выбор» Днепропетровск), Роман Пачев («Динамо» Москва), Виктор Пантелейчук, Игорь Борсук, Андрей Борсук (все «Гриффин» Киев), Дмитрий Медведь, Олег Будзько (оба «Евроформат» Киев), Александр Корнейчук («Артур Мьюзик» Киев).

Свой первый матч на европейском отборочном этапе к Чемпионату Мира – 2015 сборная Украины сыграет с командой Латвии в субботу, 6 сентября в 16:15. В понедельник, 8 сентября мы играем со сборной Норвегии в 18:45, а последний матч первого группового турнира Украина проведет во вторник, 9 числа с командой Германии также в 18:45 по киевскому времени.

Согласно регламенту соревнований, в первом групповом этапе принимают участие 24 европейские команды, 16 из которых выходят во второй групповой этап. Там они образуют четыре группы по четыре команды - победители групп получат право представлять Европу на Чемпионате мира, который пройдёт в 2015 году в Португалии.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины участвовала в этом году в Евролиге (чемпионате Европы), где в Суперфинале заняла 6-е место.