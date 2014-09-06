MMCIS - racing будет стартовать под номером один

09:00, 06 сентября 2014
Спорт
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Этап в Испании - Ралли принца Астурийского пройдет в живописном городе Овьедо на берегу Атлантического океана

Украинский  гоночный экипаж  Александр Салюк - Евгений Червоненко  будут стартовать под первым номером на этапе престижного  европейского чемпионата European Rally Trophy в Испании, 11-13 сентября.

По словам Евгения Червоненко,  старт под номером один для  украинской команды  - знак уважения со  стороны организаторов испанского этапа ралли экипажу - победителю прошлогоднего Трофея Европы.  « Мы получили персональные  приглашения  от организаторов испанского этапа.  Они особенно отмечали, что очень хотят видеть именно украинский экипаж. Конечно, нам очень приятно, что нас так тепло встречают»,  -  прокомментировал такое решение европейцев гонщик. Он подчеркнул, что в Испании  высок престиж ралли среди других видов спорта, по популярности уступающему только футболу и баскетболу.

Этап в Испании - Ралли принца Астурийского пройдет в живописном городе Овьедо  на берегу  Атлантического океана, гонка стартует и завершается в самом городе и проходит по сложной высокоскоростной асфальтной трассе с коэффициентом сложности 4.  Всего  гонщикам предстоит пройти около 206 км  12-ти скоростных участков за два дня.

 « Всегда гонку ждем как праздник, но в этом году – это  еще и особенная ответственность. Мы не можем ошибиться и должны привезти победу Украине» – прокомментировал Евгений Червоненко шансы  команды MMCIS – racing на победу в  Трофее Европы. Мы должны показать несгибаемость украинского духа.

За победу в European Rally Trophy соревнуется 73 команды. В прошлом году гоночный экипаж  Александр Салюк - Евгений Червоненко  победил в Трофее Европы, выступая за команду  Казахстана.   В нынешнем году, благодаря поддержке компании MMCIS экипаж  выступает за Украину  как команда  MMCIS – racing . Салюк-Червоненко лидировали в абсолютном зачете после этапов в Болгарии и Турции и пропустили этап в болгарском Сливен  5-7 сентября , где в прошлом году приехали вторыми. Среди преследователей  MMCIS – racing – команды из Чехии, Болгарии, Турции, Португалии и  Италии.    Окончательная судьба Трофея Европы решится  после этапов  в Хорватии- 2-4  октября и Австрии- 6-8 ноября.

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