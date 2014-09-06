MMCIS - racing будет стартовать под номером один

Украинский гоночный экипаж Александр Салюк - Евгений Червоненко будут стартовать под первым номером на этапе престижного европейского чемпионата European Rally Trophy в Испании, 11-13 сентября.

По словам Евгения Червоненко, старт под номером один для украинской команды - знак уважения со стороны организаторов испанского этапа ралли экипажу - победителю прошлогоднего Трофея Европы. « Мы получили персональные приглашения от организаторов испанского этапа. Они особенно отмечали, что очень хотят видеть именно украинский экипаж. Конечно, нам очень приятно, что нас так тепло встречают», - прокомментировал такое решение европейцев гонщик. Он подчеркнул, что в Испании высок престиж ралли среди других видов спорта, по популярности уступающему только футболу и баскетболу.

Этап в Испании - Ралли принца Астурийского пройдет в живописном городе Овьедо на берегу Атлантического океана, гонка стартует и завершается в самом городе и проходит по сложной высокоскоростной асфальтной трассе с коэффициентом сложности 4. Всего гонщикам предстоит пройти около 206 км 12-ти скоростных участков за два дня.

« Всегда гонку ждем как праздник, но в этом году – это еще и особенная ответственность. Мы не можем ошибиться и должны привезти победу Украине» – прокомментировал Евгений Червоненко шансы команды MMCIS – racing на победу в Трофее Европы. Мы должны показать несгибаемость украинского духа.

За победу в European Rally Trophy соревнуется 73 команды. В прошлом году гоночный экипаж Александр Салюк - Евгений Червоненко победил в Трофее Европы, выступая за команду Казахстана. В нынешнем году, благодаря поддержке компании MMCIS экипаж выступает за Украину как команда MMCIS – racing . Салюк-Червоненко лидировали в абсолютном зачете после этапов в Болгарии и Турции и пропустили этап в болгарском Сливен 5-7 сентября , где в прошлом году приехали вторыми. Среди преследователей MMCIS – racing – команды из Чехии, Болгарии, Турции, Португалии и Италии. Окончательная судьба Трофея Европы решится после этапов в Хорватии- 2-4 октября и Австрии- 6-8 ноября.