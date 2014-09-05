Американский боксер Хопкинс сравнил себя с Украиной накануне боя с россиянином
12:31, 05 сентября 2014Спорт
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Чемпион мира по версиям IBF и WBA в полутяжелом весе 49-летний американец Бернард Хопкинс в преддверии боя с чемпионом WBO россиянином Сергеем Ковалевым сравнил себя с независимой Украиной
sport-xl.org
На пресс-конференции в Нью-Йорке Хопкинс заявил, что в бою против Ковалева по кличке "Разрушитель" он "будет Украиной", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Yahoo.com.
Тем самым Бернард поддержал Украину в борьбе с соседом-агрессором, назвав прозвище оппонента некорректным, ведь он "уничтожает людей".
Слова американца вызвали неловкую улыбку у команды россиянина и бурное обсуждение у журналистов в зале.
Поединок Хопкинс - Ковалев, в котором будут разыграны сразу три титула, состоится 8-го ноября в Атлантик-Сити, Нью-Джерси.
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