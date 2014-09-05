Американский боксер Хопкинс сравнил себя с Украиной накануне боя с россиянином

На пресс-конференции в Нью-Йорке Хопкинс заявил, что в бою против Ковалева по кличке "Разрушитель" он "будет Украиной", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Yahoo.com.

Тем самым Бернард поддержал Украину в борьбе с соседом-агрессором, назвав прозвище оппонента некорректным, ведь он "уничтожает людей".

Слова американца вызвали неловкую улыбку у команды россиянина и бурное обсуждение у журналистов в зале.

Поединок Хопкинс - Ковалев, в котором будут разыграны сразу три титула, состоится 8-го ноября в Атлантик-Сити, Нью-Джерси.