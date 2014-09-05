Определились все пары плей-офф Чемпионата мира по баскетболу

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Согласно регламенту, на групповом этапе 24 команды были разделены на 6 групп. По 4 лучших коллектива из каждой группы попали в 1/8 финала.

16 команд так распределились по парам: Доминиканская республика – Словения, США – Мексика, Франция – Хорватия, Испания – Сенегал, Новая Зеландия – Литва, Турция – Австралия, Сербия – Греция и Бразилия – Аргентина.

Матчи 1/8 финала состоятся 6-7 сентября.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины завершила групповой турнир с показателем 2 победы при 3 поражениях. Команда заняла 5-е место в группе и не попала в плей-офф, 1/8 финала.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Испании с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютировала на ЧМ, попав на турнир благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли 6-е место.