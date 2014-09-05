Тимощук не сыграет в стартовом матче квалификации Евро-2016 со Словакией
12:07, 05 сентября 2014Спорт
3
Капитан и рекордсмен национальной команды Украины по футболу Анатолий Тимощук не сможет помочь сборной в первом матче квалификации Евро-2016 против команды Словакии.
Анатолий Тимощук получил травму в матче с Молдовой / xsport.ua
После товарищеского матча с Молдовой врачи сборной Украины диагностировали у Анатолия повреждения длинной приводящей мышцы левого бедра, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Тимощук был отправлен на лечение в мюнхенскую клинику, где им занимается врач Мюллер Вольфарт, который лечил Тимощука во времена его выступлений в местной «Баварии». Немецкий специалист уже подтвердил диагноз украинских врачей и начал курс лечения.
По словам врача национальной команды Сергея Дереповского, полное восстановление Тимощука должно наступить через 4-5 недель.
Для Тимощука матч против сборной Молдовы (украинцы выиграли со счетом 1:0) стал 133-м в карьере игрока сборной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter