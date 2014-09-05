Тимощук не сыграет в стартовом матче квалификации Евро-2016 со Словакией

После товарищеского матча с Молдовой врачи сборной Украины диагностировали у Анатолия повреждения длинной приводящей мышцы левого бедра, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Тимощук был отправлен на лечение в мюнхенскую клинику, где им занимается врач Мюллер Вольфарт, который лечил Тимощука во времена его выступлений в местной «Баварии». Немецкий специалист уже подтвердил диагноз украинских врачей и начал курс лечения.

По словам врача национальной команды Сергея Дереповского, полное восстановление Тимощука должно наступить через 4-5 недель.

Для Тимощука матч против сборной Молдовы (украинцы выиграли со счетом 1:0) стал 133-м в карьере игрока сборной.