Обнародован состав сборной Украины по стрельбе на чемпионат мира

В Испанию Украина делегирует 38 спортсменов, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Среди них - лидеры команды - Олимпийская чемпионка Афин-2004 и двукратная призер лондонских Игр-2012 Елена Костевич, Олимпийский чемпион Пекина-2008 Александр Петров и серебряный призер Игр-2008 Юрий Сухоруков.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: мужчины - Сергей Кулиш, Юрий Сухоруков, Олег Царьков, Николай Мильчев, Олег Омельчук, Виктор Банкин, Павел Коростылев, Иван Бедняк, Роман Бондарук, Александр Петрив, Вячеслав Науменко, Игорь Тельный, Александр Дебчинский, Иван Лоик, Егор Чирва, Андрей Гильченко, Игорь Кизима; женщины - Леся Леськив, Елена Костевич, Ольга Голубченко, Анастасия Бондарук, Полина Конарева, Елена Охотская, Наталья Калныш, Виктория Червякова, Ирина Маловичко, Галина Авраменко, Виктория Рыбовалова, Екатерина Самохина; юниоры - Алексей Хабаров, Богдан Кириленко, Максим Хородинец, Павел Крепостняк, Алексей Науменко; юниорки - Светлана Охер, Виктория Сухорукова, Анастасия Коира, Вероника Мильчева, Дарья Токарева.

Программа мирового первенства включает в себя турниры по пулевой и стендовой стрельбе.

Соревнования пройдут среди юниоров и взрослых.

Чемпионат мира по спортивной стрельбе пройдет с 6 по 20 сентября в испанской Гранаде.