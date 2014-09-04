Молодежная сборная Украины выиграла матч квалификации Евро-2015 у Швейцарии

Судьба матча была решена в самом начале игры.

Хозяева поля гораздо активнее начали матч и открыли счет уже на 7-й минуте. Дмитрий Рыжук сумел замкнуть на дальней штанге подачу после розыгрыше углового.

В дальнейшем обе команды не раз могли изменить счет, но удалось это сделать только украинской команде. Удвоил преимущество хозяев поля Редван Мемешев, который на 77-й минуте головой переправил мяч в ворота после навеса с левого фланга.

Таким образом, команда Украины закрепилась на 2-м месте в турнирной таблице, оторвавшись от сборной Швейцарии. У нашей команды 16 очков после 7 игр, в то время как у швейцарцев - 12. Правда, у лидера таблицы - сборной Хорватии 19 баллов и гарантированное первое место.

В заключительном матче группового этапа украинцам предстоит встреча с явным аутсайдером турнирной таблицы - командой Лихтенштейна.

Игра Украина - Лихтенштейн состоится 8 сентября.