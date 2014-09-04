Сборная Украины по баскетболу проиграла команде США и выбыла из борьбы на ЧМ

Судьба матча была решена в концовке второй четверти игры.

Матч начался в медленном темпе и на протяжении полутора четвертей украинцы могли на равных играть с куда более титулованным и мастеровитым соперником. Более того, первую четверть украинцы выиграли со счетом 19:14. Но, уже в концовке второй четверти американцы резко взвинтили темп и закончили четверть с общим перевесом в 12 баллов - 44:32.

В третьем периоде вновь на площадке шла спокойная игра и в более-менее равной борьбе американцы выиграли с минимальным перевесом в 3 балла. А вот в 4-й четверти сборная США вновь прибавила и довела итоговый перевес до "+ 24".

Лучшим игроком в составе украинской команды стал Станислав Кравцов, набравший 15 очков.

Таким образом, сборная Украины завершила групповой турнир с показателем 2 победы при 3 поражениях. Команда заняла 5-е место в группе и не попала в плей-офф, 1/8 финала.