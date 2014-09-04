Украинка Спас вышла в финал Чемпионата мира по современному пятиборью
16:48, 04 сентября 2014Спорт
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В Варшаве (Польша) завершились квалификационные соревнования чемпионата мира по современному пятиборью у женщин, где украинка Анастасия Спас сумела пробиться в финал.
Анастасия Спас вышла в финал ЧМ / sportclub-isd.com/
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Спас заняла с 9-е место в полуфинале А, набрав 1054 очка.
К сожалению, в финал не смогли пробиться две другие украинки - Ирина Хохлова и Валерия Пермыкина, занявшие в полуфинале С 16-е и 22-е места соответственно. Таким образом, их отсутствие в финале лишает женскую сборную Украины шансов на борьбу за медали командного турнира.
Победительницами своих полуфиналов стали британка Саманта Мюррей (1079), полька Октавиа Новацка (1076) и белоруска Татьяна Елизарова (1062).
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по современному пятиборью. проходит в Варшаве (Польша) с 1 по 7 сентября.
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