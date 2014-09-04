Обнародован состав сборной Украины на чемпионат мира по борьбе

Украину на этом турнире будут представлять 16 спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: мужчины - Николай Айвазян (57 кг), Василий Шуптар (61 кг), Титал Джафарян (65 кг), Ростислав Первачук (70 кг), Рустам Дудаев (74 кг), Джамбул Цотадзе (86 кг), Валерий Андрийцев (97 кг), Александр Хоцяновский (125 кг); женщины - Наталья Пульковская (48 кг), Юлия Благиня (53 кг), Ирина Харив (55 кг), Анна Василенко (58 кг), Оксана Гергель (60 кг), Юлия Ткач (63 кг), Алина Махиня (69 кг), Екатерина Бурмистрова (75 кг).

Этот чемпионат является особенным и будет проходить по обновленным правилам. После тестирования на ЧМ-2013 в Финляндии они претерпели некоторые изменения и вступили в силу только в 2014 году. Турнир будет проходить в восьми весовых категориях (две из них - неолимпийские).

Чемпионат мира по вольной борьбе состоится в Ташкенте (Узбекистан) с 8 по 14 сентября.