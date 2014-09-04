Боксер Усик проведет первый титульный поединок 4 октября

Украинский боксер Александр Усик проведет первый титульный бой в своей профессиональной карьере 4 октября на стадионе "Арена Львов".

Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании братьев Кличко К2. Противостоять Олимпийскому чемпиону Лондона-2012 будет Интернациональный чемпион WBF, Чемпион Южной Африки Дэниэл Брюэр (24-5-1, 21 КО). На кону боя - пояс Интерконтинентального чемпиона WBO. Бой состоится в рамках вечера бокса "K2 Promotions". Вторым главным поединком вечера станет прощальный бой экс-чемпиона мира Андрея Котельника, который завершает свою карьеру.

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