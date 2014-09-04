ФК "Шахтер" заявился на Лигу чемпионов

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В заявке команды 24 игрока, среди которых 13 бразильцев, 10 украинцев и один хорват - Дарио Срна.

Полностью заявка команды выглядит таким образом: вратари - Пятов, Каниболоцкий, Крюков; защитники - Кучер, Шевчук, Ордец, Исмаили, Срна, Кривцов, Ракицкий, Азеведо; полузащитники - Степаненко, Веллингтон Нем, Фред, Марлос, Бернард, Фернандо, Дуглас Коста, Тайсон, Тейшейра, Илсиньо, Дентиньо; нападающие - Гладкий, Адриано.

Как сообщал УНИАН, по результатам жеребьевки турнира, чемпион Украины в нынешнем сезоне попал в группу Н, в которой сыграет с испанским "Атлетик" (Бильбао), португальским "Порту" (Порту) и белорусским БАТЭ (Борисов).

Лига чемпионов УЕФА сезона 2014/15 стартует 16 сентября.